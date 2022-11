St. Pölten Gutscheine

Papiergutscheine als besondere Währung

Unter dem Motto „Besonders. Beschenkt“ startete die Marketing St. Pölten GmbH mit einem neuen Kaufkraft stärkenden Gutscheinsystem Ende 2020. „Wir wechseln auf die altbewährten Papiergutscheine mit 30 Jahren Gültigkeit und kommen damit dem Wunsch vieler Kunden nach“, erklärt Geschäftsführer Matthias Weiländer. Mehr als eine halbe Million Euro wurden bereits mit den neuen Gutscheinen umgesetzt. Die stp* Gutscheine sind sehr gefragt.

Die Gutscheine haben einen Wert von je 10 Euro.

Wo sind die Gutscheine erhältlich?

Marketing & Tourismus Info St. Pölten, Rathausplatz 1

Tel.: +43 2742 333 5000

E-Mail: stp-gutschein@st-poelten.gv.at

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr (Achtung - coronabedingt kann es zu geänderten Öffnungszeiten kommen)

Dort wird die besondere Währung der Stadt auch von den Händlern abgegeben. Die Rückabwicklung übernimmt GSA — Geldservice Austria.

Größere Mengen bitte vorbestellen!

Gutscheinbestellungen sind für Firmen und Großbestellungen von Privatpersonen mittels Bestellformular möglich. Abholung nach Vereinbarung! Das Bestellformular senden Sie bitte an stp-gutschein@st-poelten.gv.at. Im Anschluss an die Bestellung erhalten Sie Ihre Rechnung per E-Mail. Nach Überweisung sind die bestellten Gutscheine spätestens innerhalb einer Woche abholbereit.

Rückfragen unter tourismus@st-poelten.gv.at oder stp-gutschein@st-poelten.gv.at bzw. 02742/333-5000.

GRATIS Billets zum Verschenken

Zu den beliebten stp*Gutscheinen gibt es jetzt gratis ein Billet zum Verschenken dazu. "Für dich" sagt das Billet mit dem Rathausturm im Hintergrund, "Alles wird gut" das Barockengerl auf einem der zehn Billets, die es jetzt zu den beliebten stp*Gutscheinen gratis dazugibt — mit einem St. Pölten-Motiv und für ganz persönliche Nachrichten an den Beschenkten.

Vielfalt von A-Z mit den teilnehmenden Partnern

Die Gutscheine können bei den teilnehmenden Handelsbetrieben der St. Pöltner Innenstadt, am St. Pöltner Wochenmarkt und erstmals auch bei ausgewählten Partnerbetrieben außerhalb der Innenstadt eingelöst weren.

Die aktuelle Liste der Partnerbetriebe ist HIER zu finden!

stp-Plakette als Kennzeichen der Gutschein-Annahme

Achten Sie auf die Plakette "stp Gutschein" bei den Shops. Bei diesen Partner-Unternehmen können die Gutscheine eingelöst werden. Keine Barablöse möglich.

Einlösen alter Gutscheine oder Gutscheinkarte?

Die Gültigkeit der roten Gutscheinkarte steht auf der Karte. Alte Papiergutscheine oder auch Restguthaben auf der Karte lösen Sie bitte bei der Sparkasse Region Mitte West, Domgasse 5, 3100 St. Pölten ein. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Karl Berger von der Sparkasse, Tel.: 050100-73126.

Sie haben noch Fragen?

Wenden Sie sich bitte an das Team des Tourismus- und Marketingservice unter stp-gutschein@st-poelten.gv.at oder an die Händlerbetreuung der insBesondere Innenstadt St. Pölten, Frau Karin Schreylehner, Tel.: +43 676 96 95 331, E-Mail: karin@rlebnisreich.at